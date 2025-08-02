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CANLI | Galatasaray'da büyük şölen günü!

Galatasaray'ın hazırlık maçında Lazio ile yapacağı maç öncesinde taraftarlar tüm biletleri tüketti. Osimhen ve Leroy Sane'nin imza töreni düzenleniyor.

calendar 02 Ağustos 2025 19:14 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 19:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
CANLI | Galatasaray'da büyük şölen günü!
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Galatasaray'da bugün RAMS Park'ta oynanacak olan Lazio maçı öncesinde Victor Osimhen ve Leroy Sane için imza töreni yapılıyor.

19.45 Forma Lansmanı
20.45 Osimhen - Sane İmza Töreni
21.00 Galatasaray - Lazio



KAPALI GİŞE

Ardından da taraftarların beklediği Victor Osimhen ve Leroy Sane için görkemli bir imza töreni düzenlenecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar satışa sunulan 50 bin bilete adeta akın ederken RAMS Park'ı kapalı gişe yapacak.

OSIMHEN VE SANE SAHNEDE

Türkiye'de görülmemiş bir imza töreni ve gelir elde edilecek. Saatler 19.00'u gösterdiğinde forma lansmanının ardından Osimhen ve Sane sahneye çıkacak.

5 MİLYON EURO GELİR HEDEFİ


Görkemli bir törenle 50 bin taraftarın önünde imza atacak olan 2 dünya yıldızı, büyük bir ses getirecek. Galatasaray yönetimi bilet satışları ve ürünlerde 1 gün içerisinde yaklaşık 5 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor.

Böylece imza törenini ve Lazio maçını önemli bir gelir kaynağına dönüştürecek olan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in bonservisine destek sağlayacak. Ayrıca teknik direktör Okan Buruk Lazio önünde birçok isme şans verecek. 

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