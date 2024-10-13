CANLI: Fenerbahçe - Galatasaray

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Dereağzı Tesisleri'nde Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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CANLI: Fenerbahçe - Galatasaray
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13 Ekim 2024 14:00
Son güncelleme 13 Ekim 2024 14:53
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nin 6'ncı haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk ediyor. Saat 14.00'te başlayan karşılaşma, FB TV ve GS TV'den canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI SKOR: 

FENERBAHÇE: 0
GALATASARAY: 0 

(DEVRE)

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Fenerbahçe XI: Natalia, Zoe, Plummer, Yaşam, Ümran, Regina Otu, Busem, Ece, Borgella, Marta, Yağmur.

Galatasaray XI: Gamze, Berna, Eda, Jazmin, Benan, Ecem, Usme, Arzu, Bakarandze, Staskova.



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