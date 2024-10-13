CANLI: Fenerbahçe - Galatasaray

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nin 6'ncı haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk ediyor. Saat 14.00'te başlayan karşılaşma, FB TV ve GS TV'den canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
FENERBAHÇE: 0
GALATASARAY: 0
(DEVRE)
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Fenerbahçe XI: Natalia, Zoe, Plummer, Yaşam, Ümran, Regina Otu, Busem, Ece, Borgella, Marta, Yağmur.
Galatasaray XI: Gamze, Berna, Eda, Jazmin, Benan, Ecem, Usme, Arzu, Bakarandze, Staskova.
CANLI SKOR:
FENERBAHÇE: 0
GALATASARAY: 0
(DEVRE)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN.
Fenerbahçe XI: Natalia, Zoe, Plummer, Yaşam, Ümran, Regina Otu, Busem, Ece, Borgella, Marta, Yağmur.
Galatasaray XI: Gamze, Berna, Eda, Jazmin, Benan, Ecem, Usme, Arzu, Bakarandze, Staskova.