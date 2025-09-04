A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya geliyor.
Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadele, TSİ 16.30'da başladı. Mücadele TRT 1 ve TRT Spor Yıldız YouTube hesabından canlı yayımlanıyor.
ABD: 14
TÜRKİYE: 20
(3. SET OYNANIYOR)
1.SET: 14-25
2.SET: 25-22
CANLI: ABD - Türkiye
Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek final karşılaşmasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD ile karşılaşıyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya geliyor.
