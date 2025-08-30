30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
0-120'
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
0-019'
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
0-018'
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-115'
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-162'
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
0-261'
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-190'
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Can Uzun attı, Frankfurt üç golle kazandı!

Almanya Bundesliga'nın 2. Hafta maçında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Hoffenheim'i 3-1 mağlup etti.

30 Ağustos 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Can Uzun attı, Frankfurt üç golle kazandı!






Almanya Bundesliga'nın 2. Hafta maçında Eintracht Frankfurt, Hoffenheim'a konuk oldu.

PreZero Arena'da oynanan karşılaşmayı konuk ekip Frankfurt 3-1 kazandı.

Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 17 ve 27. dakikalarda Ritsu Doan ile 51. dakikada Can Uzun kaydetti.

Hoffenheim'in tek golünü ise 90+1. dakikada Grischa Prömel attı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldız Can Uzun, 63. dakikada oyundan çıktı. Genç oyuncu, yeni sezonda Frankfurt formasıyla çıktığı 3 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt puanını 6 yaptı. Hoffenheim ise 3 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Franfkurt, Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. Hoffenheim, Union Berlin'e konuk olacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Gaziantep FK 4 1 1 2 2 7 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Kayserispor 3 0 2 1 1 5 2
12 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
13 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
14 Kasımpaşa 3 0 1 2 1 3 1
15 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
16 Kocaelispor 4 0 1 3 1 5 1
17 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
