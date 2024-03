Can Uzun adım adım Frankfurt yolcusu

Nürnberg'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Can Uzun flaş bir transferi gerçekleştirmek üzere.



SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ



Bild'de yer alan habere göre Can Uzun, pazartesi günü Eintracht Frankfurt için sağlık kontrollerinden geçti.



Haberin detaylarında ise Eintracht Frankfurt'un, Can Uzun için 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyeceği ve gelecek sezondan itibaren Eintracht Frankfurt forması giyeceği söylendi.



24 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Nürnberg formasıyla 24 resmi maça çıkan Can Uzun bu karşılaşmalarda 16 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU