Can Uzun adım adım Frankfurt yolcusu

Bu sezon gösterdiği performansla tüm Avrupa devlerinin dikkatini çeken Can Uzun, Eintracht Frankfurt'a transfer olmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Can Uzun adım adım Frankfurt yolcusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2024 12:03
Nürnberg'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Can Uzun flaş bir transferi gerçekleştirmek üzere.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Bild'de yer alan habere göre Can Uzun, pazartesi günü Eintracht Frankfurt için sağlık kontrollerinden geçti.

Haberin detaylarında ise Eintracht Frankfurt'un, Can Uzun için 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyeceği ve gelecek sezondan itibaren Eintracht Frankfurt forması giyeceği söylendi.

24 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Nürnberg formasıyla 24 resmi maça çıkan Can Uzun bu karşılaşmalarda 16 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery