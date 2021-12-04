Can Bozdoğan, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı!

Beşiktaş'ın Schalke'den kiraladığı Can Bozdoğan, siyah beyazlı formayla ilk golünü Kasımpaşa ağlarına bıraktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Can Bozdoğan, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı!
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04 Aralık 2021 00:55
Beşiktaş'ın sezon başında Almanya'nın Schalke 04 takımından kiraladığı Can Bozdoğan, Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

Siyah-beyazlı formayla ikinci kez ilk on birde sahaya çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 12. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Kasımpaşa maçıyla ligde 6 kez forma giyen Can Bozdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maçta görev yaptı.


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