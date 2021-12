Can Bozdoğan, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı!

Beşiktaş'ın sezon başında Almanya'nın Schalke 04 takımından kiraladığı Can Bozdoğan, Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.



Siyah-beyazlı formayla ikinci kez ilk on birde sahaya çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 12. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.



Kasımpaşa maçıyla ligde 6 kez forma giyen Can Bozdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maçta görev yaptı.





