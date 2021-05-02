Cagliari Napoli'yi 90+4'te üzdü

Serie A'nın 34. haftasında Napoli, konuk ettiği Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Cagliari Napoli'yi 90+4'te üzdü
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02 Mayıs 2021 18:01
Serie A'nın 34. haftasında Napoli evinde Cagliari'yi konuk etti.

San Paolo Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Ev sahibinin golünü 13. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Cagliari'nin golü ise 90+4. dakikada Nahitan Nandez'den geldi.

Maçı kazanması halinde Şampiyonlar Ligi umutlarını iyice yeşertecek olan Napoli, bu skorun ardından 67 puanla 4. sırada yer aldı. Cagliari ise 32 puanla 16. sıraya yerleşti.

Gelecek hafta Napoli, Spezia'ya konuk olacak. Cagliari ise deplasmanda Benevento ile kozlarını paylaşacak.

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