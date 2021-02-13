Çağlar Söyüncü & Ozan Kabak nasıl oynadılar?

Ozan Kabak 🆚 Leicester City



✨5/8 İkili Mücadele

✨3/5 Hava Topu Mücadelesi



✨1 Uzaklaştırma

✨1 Şut Engelleme

✨3 Top Çalma



✨%92.5 Pas Oranı

✨49 Başarılı Pas

✨2/3 Uzun Pas pic.twitter.com/YF9dSPpdo6



— Sporx (@sporx) February 13, 2021

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İSTİKRARINI KORUDU

Çağlar Söyüncü 🆚 Liverpool



✨3/5 İkili Mücadele

✨1/2 Hava Topu Mücadelesi



✨6 Uzaklaştırma

✨1 Şut Engelleme

✨1 Pas Arası

✨1 Top Çalma



✨%70.3 Pas Oranı

✨26 Başarılı Pas

✨5/6 Uzun Pas pic.twitter.com/9f6ppGqgPN



— Sporx (@sporx) February 13, 2021

Leicester City ile Liverpool'un King Power Stadium'da karşı karşıya geldiği mücadeleyi ev sahibi ekip Leicester 3-1'lik skorla kazandı. Bu mücadelede milli stoperlerimizden Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, bir diğer milli stoperimiz Ozan Kabak da ilk kez Liverpool formasıyla maça çıktı ve 90 dakika oynadı.İlk yarıda girdiği tüm ikili mücadeleleri ve hava topu mücadelerini kazanan Ozan Kabak, maçı 8 ikili mücadelenin 5'ini, 5 hava topu mücadelesinin 3'ünü kazanarak kapattı. Ozan Kabak, takımının yediği 3. golde Harvey Barnes'ı kaçırdığı için 1 gole sebebiyet veren hatayla maçı tamamladı.Ozan 1 uzaklaştırma, 1 şut engelleme, 3 top çalma ile maçı tamamladı. Milli stoper, 90 dakikada 60 kez topla buluştu ve yüzde 92.5 oranla 49 başarılı pas attı. Ozan'ın 3 uzun pasından 2'si isabetli oldu.Leicester forması giyen Çağlar Söyüncü ise 5 ikili mücadelenin 3'ünü, 2 hava topunun ise 1'ini kazandı. Çağlar 6 uzaklaştırma, 1 şut engelleme, 1 pas arası, 1 top çalma ile oynadı.90 dakikada 50 kez topla buluşan Çağlar, yüzde 70.3 isabet oranıyla 26 başarılı pas attı. Çağlar'ın 6 uzun pasından 5'i isabetli oldu.