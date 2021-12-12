İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Leicester City ile Newcastle United karşı karşıya geldi.



King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Leicester City 4-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine farklı galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan ve 81. dakikada Youri Tielemans, 57. dakikada Patson Daka ve 85. dakikada James Maddison kaydetti.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 90 dakikada sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Leicester City, 2 maç aradan sonra kazandı ve puanını 22'ye yükseltti. Newcastle United ise bir maç aradan sonra kaybetti ve 10 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Leicester kendi sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Newcastle United ise Liverpool deplasmanına konuk olacak.





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