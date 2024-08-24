Çağdaş Çavuş: "Takımımız bunun daha fazlasını yapacak"

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yenen Manisa FK'nin teknik direktörü Çağdaş Çavuş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çağdaş Çavuş: 'Takımımız bunun daha fazlasını yapacak'
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24 Ağustos 2024 22:18
 Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yenen Manisa FK'nin teknik direktörü Çağdaş Çavuş, takımındaki uyumun galibiyeti getirdiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuş, "Yeni bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Milli takımın çeşitli yaş gruplarında oynayan oyuncularımız var, tecrübeli oyuncular ve yabancılarla bir takım oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Hazırlık döneminde çok güzel bir uyum oluşturmaya başladıklarını anlatan Çağdaş Çavuş, "Daha önce oynadığımız 2 maçta da güzel bir görüntü verdi oyuncularımız. Bu maçta da o görüntünün sonucunu aldık. Takımımız bunun daha fazlasını yapacak. Bir süreci çok güzel yönetiyoruz. Bir oyunu oynamak, belirli oyun gücünü yakalamaya çalışmak ve saha içi disiplinde kalmak zor. Oyuncuların benim anlattıklarıma inanmaları ve mücadele etmeleri güzel bir şey. Ligin henüz başındayız, 1 maç kazandık, buna devam edeceğiz." diye konuştu.

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