Çağdaş Atan için ayrılık açıklaması

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, hakkında ayrılık iddiaları çıkan teknik direktör Çağdaş Atan'ın takımda kalacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çağdaş Atan için ayrılık açıklaması
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22 Haziran 2023 10:46
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, TFF'deki seçim öncesi TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Çamlı, hakkında ayrılık iddiaları çıkan teknik direktör Çağdaş Atan'ın takımda kalacağını söyledi.

Ali Çamlı, açıklamasında, "Çağdaş Hoca'nın gitme mevzusunu ben dışarıdan duyuyorum. Çağdaş neden gitsin? Çağdaş karakter olarak, insani ilişkiler olarak, taktik bilgi olarak, çok değerli bir hoca. Her zaman kardeşim. Bizim ailemizin çocuğudur. Ben hoca değiştirmeyi sevmiyorum. Çağdaş hiçbir yere gitmeyecek. Buradan ilan ediyorum. Kayserispor da geçen seneden daha iyi olacak. Ne Çağdaş gider ne Kayserispor'un tahtası kapalı kalır. İnşallah Kayserispor, her sene üstüne koyarak devam edecek." dedi.

43 yaşındaki Çağdaş Atan'ın Kayserispor ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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