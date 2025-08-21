21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
4-0
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
2-1
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
2-1
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
0-1
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
1-5
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
2-2
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
1-0
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
0-4
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-1
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
1-2
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
1-1
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
2-0
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
0-1
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
0-3
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
0-2
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
1-0
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
1-1
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
3-1

Çağdaş Atan: "Deplasmana ümitli gidiyoruz"

Rams Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan, 2-1 kaybettikleri Universitatea Craiova maçının ardından konuştu.

Çağdaş Atan: 'Deplasmana ümitli gidiyoruz'
Rams Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi play-off turu 1.maçında Universitatea Craiova'ya 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çağdaş Atan'ın açıklamaları şu şekilde:

 "Oraya ümitli gidiyoruz. Tabii ki istemediğimiz bir sonuç. Çok daha iyi olabilirdik. Oyuna giren oyuncularıma teşekkür ederim her giren oyuncu oyunu yükseltti. İkinci yarı beraberlik golünü bulabilirdik. İkinci gol yakışmayan bir gol. Oraya umutlu gidiyoruz, canlı gidiyoruz. Biz kalitemize inanıyoruz, oyuncularıma inanıyorum."
