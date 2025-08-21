Çağdaş Atan: 'Deplasmana ümitli gidiyoruz'

Rams Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi play-off turu 1.maçında Universitatea Craiova'ya 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Çağdaş Atan'ın açıklamaları şu şekilde:



"Oraya ümitli gidiyoruz. Tabii ki istemediğimiz bir sonuç. Çok daha iyi olabilirdik. Oyuna giren oyuncularıma teşekkür ederim her giren oyuncu oyunu yükseltti. İkinci yarı beraberlik golünü bulabilirdik. İkinci gol yakışmayan bir gol. Oraya umutlu gidiyoruz, canlı gidiyoruz. Biz kalitemize inanıyoruz, oyuncularıma inanıyorum."