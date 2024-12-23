Çağdaş Atan: 'Bana göre 10-15 milyonluk bir oyuncu!'

"İÇİMİN ACIDIĞI MAÇLARA BU DA EKLENDİ"

"BANA GÖRE 10-15 MİLYONLUK BİR OYUNCU"

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, çok net pozisyonlardan faydalanamadıklarını belirtti.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, galibiyeti hak ettiklerini aktardı.Maça kötü başladıklarını anlatan Atan, "diye konuştu.Atan, devre arasında takıma takviye yapacaklarını vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Kasımpaşa'yı da mücadelesinden dolayı tebrik eden Atan, şunları kaydetti:Savunmada bek bölgesine takviye yapacaklarını da dile getiren Çağdaş Atan,diyerek sözlerini tamamladı.