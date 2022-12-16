Buz hokeyinde haftanın programı

Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde 6. haftası 17 Aralık Cumartesi günü oynanacak 3 maçla başlayacak. Buz Hokeyi Intercity Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftası ise A Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı'nın kampı nedeniyle ertelendi.
Kadınlar Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:
17 Aralık Cumartesi:
12.45 Buz Beykoz-Genç Ankaralılar Spor Kulübü (Zeytinburnu Buz Adası)
14.30 Narmanspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Erzurum 3000 Kişilik Buz Pisti)
16.15 İstanbul Buz Korsanları-Çayyolu Gordion (Zeytinburnu Buz Adası)
18 Aralık Pazar:
12.15 Buz Beykoz-Çayyolu Gordion (Zeytinburnu Buz Adası)
14.30 Narmanspor-Buzadam (Erzurum 3000 Kişilik Buz Pisti)
16.15 İstanbul Buz Korsanları-Genç Ankaralılar Spor Kulübü (Zeytinburnu Buz Adası)
Kadınlar Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:
17 Aralık Cumartesi:
12.45 Buz Beykoz-Genç Ankaralılar Spor Kulübü (Zeytinburnu Buz Adası)
14.30 Narmanspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Erzurum 3000 Kişilik Buz Pisti)
16.15 İstanbul Buz Korsanları-Çayyolu Gordion (Zeytinburnu Buz Adası)
18 Aralık Pazar:
12.15 Buz Beykoz-Çayyolu Gordion (Zeytinburnu Buz Adası)
14.30 Narmanspor-Buzadam (Erzurum 3000 Kişilik Buz Pisti)
16.15 İstanbul Buz Korsanları-Genç Ankaralılar Spor Kulübü (Zeytinburnu Buz Adası)
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