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Buz hokeyinde haftanın programı

Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde 6. haftası 17 Aralık Cumartesi günü oynanacak 3 maçla start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Buz hokeyinde haftanın programı
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16 Aralık 2022 14:09
Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde 6. haftası 17 Aralık Cumartesi günü oynanacak 3 maçla başlayacak. Buz Hokeyi Intercity Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftası ise A Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı'nın kampı nedeniyle ertelendi.

Kadınlar Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:

17 Aralık Cumartesi:

12.45 Buz Beykoz-Genç Ankaralılar Spor Kulübü (Zeytinburnu Buz Adası)

14.30 Narmanspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Erzurum 3000 Kişilik Buz Pisti)

16.15 İstanbul Buz Korsanları-Çayyolu Gordion (Zeytinburnu Buz Adası)

18 Aralık Pazar:

12.15 Buz Beykoz-Çayyolu Gordion (Zeytinburnu Buz Adası)

14.30 Narmanspor-Buzadam (Erzurum 3000 Kişilik Buz Pisti)

16.15 İstanbul Buz Korsanları-Genç Ankaralılar Spor Kulübü (Zeytinburnu Buz Adası)

 
 
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