Büyükusta Ediz Gürel, dünya şampiyonu Gukesh'i mağlup etti

Özbekistan'ın Semerkand kentinde düzenlenen 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda Büyükusta Ediz Gürel, dünya satranç şampiyonu Hint Dommaraju Gukesh'i mağlup etti.

calendar 11 Eylül 2025 22:12
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Büyükusta Ediz Gürel, dünya şampiyonu Gukesh'i mağlup etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Büyükusta (GM) Ediz Gürel, 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda dünya satranç şampiyonu Hint Dommaraju Gukesh'i yendi.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz Gürel, Özbekistan'ın Semerkand kentinde düzenlenen turnuvanın 7. turunda, heyecan dolu zorlu bir mücadelenin ardından dünya şampiyonu GM Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

2008 doğumlu Ediz, böylece son dünya şampiyonu ünvanına sahip bir sporcuyu yenen ilk Türk satranççı oldu.


Türkiye'yi, 15 Eylül'de tamamlanacak turnuvada Ediz Gürel'in yanı sıra Yağız Kaan Erdoğmuş temsil ediyor. Bugün oynanan 7. turun sonunda iki satranççı da 4 puanla mücadelelerini sürdürüyor.

Turnuvada ilk iki sırayı alan sporcular, dünya satranç şampiyonunun rakibinin belirleneceği "2026 Adaylar Turnuvası"nda oynamaya hak kazanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.