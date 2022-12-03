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Büyükçekmece'den Bursaspor'a 103 sayı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 103-91 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Büyükçekmece'den Bursaspor'a 103 sayı!
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03 Aralık 2022 22:59
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 103-91 mağlup etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Erşan Kartal, Ali Şakacı, Umut Özgün Ergül

Frutti Extra Bursaspor: Yiğitcan Saybir 4, Needham 14, Onuralp Bitim 27, Clemmons 20, Auguste 8, Enes Berkay Taşkıran 6, Ömer Utku Al 4, Dudzinski 2, Ahmet Düverioğlu 6

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 26, Weber 4, Kulvietis 18, Sajus 10, Rivers 13, Can Kurt, Eray Aydoğan, Metehan Akyel 9, Yiğit Can Vardal, Can Maxim Mutaf 11, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Tayfun Erülkü 12

1. Periyot: 23-22

Devre: 37-52

3. Periyot: 59-78

Beş faulle çıkanlar: 38.53 Weber, 39.39 Can Maxim Mutaf (Onvo Büyükçekmece Basketbol), 39.01 Needham, 29.25 Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor)

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