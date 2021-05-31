Büyük oranda sitem içerir: Zidane'ın veda mektubu

Real Madrid ile yollarını ayıran teknik direktör Zinedine Zidane, veda kararının arkasındaki nedenlerini yazdığı mektupta anlatırken, başkan Florentino Perez'e sitem etti.



Artık kendine olan güveni hissetmediğini söyleyen Zidane, "Ayrılıyorum ancak kaçmıyorum, teknik direktörlükten de yorulmuş değilim. 2018'de, 2,5 yıl geçtikten sonra, birçok galibiyet ve kupadan sonra, takımın yeni bir yaklaşıma ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için ayrıldım. Şu anda işler değişti. Ayrılıyorum çünkü kulübün artık bana ihtiyacı olmadığını, orta ya da uzun vadede bir şeyler inşa etmek için beni istemediğini hissettim. Real Madrid gibi bir kulüpteki taleplerin farkındayım, futbolu biliyorum. Kazanmadığında, ayrılmak zorundasın ancak bununla birlikte önemli bir şey unutuluyor. Günden güne benim burada yaptıkların unutuldu, oyuncularla ve takımda çalışan 150 kişiyle iletişimim unutuldu." dedi.



"İNSANLARIN HİSLERİ CİDDİYE ALINMADI"



Real Madrid'de son dönemde insanların duygularına önem verilmediğin söyleyen Fransız efsane, "Ben doğuştan liderim ve buraya kupalar kazanmak için geldim ancak bundan önemli olan insanların hissettikleri. Bunun dikkate alınmadığını fark ettim ve böylesine harika bir kulüpte bunu anlamıyor olmak bir başarısızlık." ifadelerini kullandı.



"BASINA MESAJLAR SIZDIRILDI, BU YARALADI"



Florentino Perez'in yaklaşımından rahatsızlık duyduğunu da söyleyen deneyimli hoca, "Burada birlikte başardıklarımız için saygı duyulmasını istiyorum. Diğer hocalara göre son aylarda başkanla aramızdaki ilişkinin biraz daha farklı olmasını isterdim. Ayrıcalık istemiyorum ancak biraz daha hatıralara saygı istiyordum. Sürekli basına mesajların sızdırılması beni ve takımı yaraladı, kuşku yarattı." diye konuştu.



Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında olduğu 4 sezonluk bölümde tam 13 kupa birden kazandı.



