Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde!

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana ile ringe çıktı.
Rakibini mağlup etmeyi başaran Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, adını çeyrek finale yazdırdı.
İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana ile ringe çıktı.
Rakibini mağlup etmeyi başaran Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, adını çeyrek finale yazdırdı.