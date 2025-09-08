08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
0-054'
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
2-051'
08 Eylül
Kosova-İsveç
2-050'
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
3-052'
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
0-153'
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
0-152'
08 Eylül
İsrail-İtalya
1-150'
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
3-1
08 Eylül
Malavi-Liberya
2-2
08 Eylül
Uganda-Somali
2-0
08 Eylül
Gana-Mali
0-0

Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde!

Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

calendar 08 Eylül 2025 22:52
Haber: DHA
Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde!




Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana ile ringe çıktı.

Rakibini mağlup etmeyi başaran Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, adını çeyrek finale yazdırdı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
