Burundan kan gelmesi orucu bozar mı? Diyanet - 2025

Oruçluyken kişinin kendiliğinden ya da darbe sonucu yaşadığı burun kanaması orucun kaza edilmesine sebep olmaz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır. Diyanetten yapılan açıklamaya göre eğer burundan akan kan olduğu gibi dışarı akarsa oruç bozulmaz. Fakat bazı durumlarda burun kanaması sırasında akan kan genizde ya da ağızdan mideye ulaşabilir. Eğer kişi burundan akan kanı boğazından mideye inmeden tükürme yolu ile dışarı atarsa orucu bozulmaz. Ama kan bir damla dahi olsa boğazdan geçerse kişinin orucu bozulmuş kabul edilir. Bu yüzden kişi bu durumu yaşadıktan sonra orucunun ertesinde bugünü kaza olarak tekrar tutmalıdır. Bunun yanı sıra burundan akan kan sonucu kişiye ilaç verilmesi ya da takviye iğne yapılması da kişinin orucunun bozulması için yeterli bir sebeptir.

Ramazan ayının manevi atmosferini yaşarken, orucun birçok sağlık faydası olduğu bilinmektedir. Fakat bazı özel durumlarda orucun bozulup bozulmadığı konusunda tereddütler oluşabilmektedir. Peki, burundan kan gelmesi orucu bozar mı? İşte detaylar...Hanefi mezhebine göre, burundan, ağızdan veya kulaktan kan gelmesi orucu bozmaz. Orucu bozan şey, ağızdan herhangi bir besin veya sıvının bilinçli olarak alınmasıdır. Burundan gelen kan, ağızdan bilinçli olarak alınmadığı için orucu bozmaz.Ancak, Maliki ve Şafi mezhepleri, burundan kan gelmesi orucu bozar görüşündedir. Bu mezheplere göre, burundan gelen kan da ağızdan giren bir sıvıdır ve orucu bozar.Hanbeli mezhebi ise, burundan kan gelmesi orucu bozar mı sorusuna kesin bir cevap vermemiştir. Bazı Hanbeli alimleri burundan gelen kanı orucu bozan bir madde olarak görürken, bazıları da Hanefi mezhebinin görüşüne katılmaktadır.Tıbbi açıdan bakıldığında, burundan kan gelmesi orucu bozmaz. Burundan gelen kan, genellikle burun mukozasının tahriş olması veya kılcal damarların yırtılması nedeniyle oluşur. Bu durumda yutulan kan miktarı çok azdır ve orucu bozmak için yeterli değildir.Ancak, burundan gelen kan miktarı fazlaysa ve yutulacak kadar çoksa orucu bozma riski taşıyabilir. Bu durumda oruç tutan kişinin orucunu bozup bozmadığı konusunda bir din alimine danışması önerilir.Burundan kan gelmesi, oruç tutan kişi için rahatsız edici bir durum olabilir. Fakat bu durumun oruca herhangi bir zararı yoktur. Oruç tutarken burundan kan gelirse panik yapmadan sakin bir şekilde kanamanın durmasını beklemek gerekir.Bol su içmekKuru ortamlardan kaçınmakBurun mukozasını tahriş edebilecek kimyasallardan uzak durmakBurnunuzu çok fazla sümkürmemekBurun kanaması riski taşıyorsanız doktorunuza danışmakBurundan kan gelmesi orucu bozar mı sorusu konusunda farklı uzman görüşleri mevcuttur. Bazı din alimleri ve fıkıhçılar burundan gelen kanı orucu bozan bir madde olarak görürken, bazıları da Hanefi mezhebinin görüşüne katılmaktadır.