Bursaspor, Tayfun Aydoğan'da sona doğru!

Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında şu ana kadar 10 futbolcuyu transfer eden Bursaspor'da Başkan Enes Çelik, orta sahaya bir takviye daha yaptıktan sonra transfere nokta koyacaklarını söyledi. Bursa Çimento ile yapılan metro istasyonu isim hakkı tanıtım toplantısında konuşan Başkan Çelik hafta sonunda orta saha transferini tamamlayıp kamuoyuna açıklayacaklarını ifade etti.Haziran ayı sona ermeden transferi bitirmiş olacaklarının altını çizen Başkan Enes Çelik, "Hafta sonu bir transfer daha açıklayacağız, ondan sonra transfere noktayı koyacağız. Mevkisinin orta saha olduğunu zaten daha önce söylemiştik. Yani neticede haziran bitmeden transferi bitirmiş olacak Bursaspor" şeklinde konuştu.Yeşil beyazlıların orta saha transferi için birinci aday olan Tayfun Aydoğan'ın Süper Lig'e veda eden ve geleceği oldukça belirsiz olan Adana Demirspor ile olan sözleşmesini feshettiği öğrenildi. Henüz TFF kayıtlarına resmi işlem girilmezken, Timsah'ın 29 yaşındaki deneyimli futbolcu ile anlaşmaya oldukça yakın olduğu gelen bilgiler arasında. Aradaki pürüzlerin halledilmesinin ardından Tayfun Aydoğan'ın resmen Bursasporlu olması bekleniyor. [Olay]