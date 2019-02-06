"BURAK'IN KAPTAN OLMASINI İSTERİM"

"GÜNEŞ, İSTİFA EDİYORDU!"

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanılacak Beşiktaş - Bursaspor maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar tarafından Burak Yılmaz polemiği yaşanıyor.Son olarak Vodafone Park'ta oynanılan BB Erzurumspor karşılaşmasında bir kesim Beşiktaş taraftarı tarafından protesto edilen Burak Yılmaz'a ünlü yorumcu Turgay Demir sahip çıktı.Demir, Burak ile ilgili yaptığı açıklamada,dedi.Öte yandan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, Kagawa, Mirin, Muhayer ve Burak Yılmaz için düzenlenlenen basın toplantısında yıldız golcünün Beşiktaş kariyeriyle ilgili,demişti.Demir, açıklamalarınn devamında Şenol Güneş ile ilgili de bir itirafta buludu. Aktarılanlara göre tecrübeli teknik adamın istifanın eşiğinden döndüğünü belirten Turgay Demir,dedi.