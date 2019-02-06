Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanılacak Beşiktaş - Bursaspor maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar tarafından Burak Yılmaz polemiği yaşanıyor.
Son olarak Vodafone Park'ta oynanılan BB Erzurumspor karşılaşmasında bir kesim Beşiktaş taraftarı tarafından protesto edilen Burak Yılmaz'a ünlü yorumcu Turgay Demir sahip çıktı.
Demir, Burak ile ilgili yaptığı açıklamada, "Burak Yılmaz'ı kabullenmeyen taraftar Beşiktaş maçlarına gelmesin. Nereye gidiyorsa gitsin. Gelip yuhalayacak taraftar gelmesin, defolup gitsin" dedi.
"BURAK'IN KAPTAN OLMASINI İSTERİM"
Öte yandan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, Kagawa, Mirin, Muhayer ve Burak Yılmaz için düzenlenlenen basın toplantısında yıldız golcünün Beşiktaş kariyeriyle ilgili, "Bilinçli olarak, mesaj olsun diye söylemedim. Burak karakter itibarıyla Beşiktaş'ta kaptanlık yapabilecek bir oyuncu. Kaptanlık sürecini sezon sonunda değerlendireceğiz. Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ın kaptanı olmasını çok isterim. Kararı yönetim kurulu verecek." demişti.
"GÜNEŞ, İSTİFA EDİYORDU!"
Demir, açıklamalarınn devamında Şenol Güneş ile ilgili de bir itirafta buludu. Aktarılanlara göre tecrübeli teknik adamın istifanın eşiğinden döndüğünü belirten Turgay Demir, "Şenol Güneş, yönetici Hüseyin Yücel'in açıklamaları üzerine istifa ediyordu. Sonra yönetim, hocayı istifadan döndürdü. Yani Beşiktaş geçen hafta büyük bir krizden döndü" dedi.
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Son olarak Vodafone Park'ta oynanılan BB Erzurumspor karşılaşmasında bir kesim Beşiktaş taraftarı tarafından protesto edilen Burak Yılmaz'a ünlü yorumcu Turgay Demir sahip çıktı.
Demir, Burak ile ilgili yaptığı açıklamada, "Burak Yılmaz'ı kabullenmeyen taraftar Beşiktaş maçlarına gelmesin. Nereye gidiyorsa gitsin. Gelip yuhalayacak taraftar gelmesin, defolup gitsin" dedi.
"BURAK'IN KAPTAN OLMASINI İSTERİM"
Öte yandan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, Kagawa, Mirin, Muhayer ve Burak Yılmaz için düzenlenlenen basın toplantısında yıldız golcünün Beşiktaş kariyeriyle ilgili, "Bilinçli olarak, mesaj olsun diye söylemedim. Burak karakter itibarıyla Beşiktaş'ta kaptanlık yapabilecek bir oyuncu. Kaptanlık sürecini sezon sonunda değerlendireceğiz. Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ın kaptanı olmasını çok isterim. Kararı yönetim kurulu verecek." demişti.
"GÜNEŞ, İSTİFA EDİYORDU!"
Demir, açıklamalarınn devamında Şenol Güneş ile ilgili de bir itirafta buludu. Aktarılanlara göre tecrübeli teknik adamın istifanın eşiğinden döndüğünü belirten Turgay Demir, "Şenol Güneş, yönetici Hüseyin Yücel'in açıklamaları üzerine istifa ediyordu. Sonra yönetim, hocayı istifadan döndürdü. Yani Beşiktaş geçen hafta büyük bir krizden döndü" dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın