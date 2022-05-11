Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor!

Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, Manisaspor, Eskişehirspor ve Antalyaspor formaları giyen 37 yaşındaki Burak Yılmaz, futbolu Adana Demirspor'da bırakmayı planlıyor.



2020 yazında Beşiktaş'tan ayrılıp Ligue 1 ekiplerinde Lille'e transfer olan ve Fransa'da takımını şampiyon yaptıktan sonra "Kral" olarak anılmaya başlayan milli futbolcu, haziran ayında Lille'de ayrılacak. Gol makinesinin ismi Beşiktaş'la da anılsa, MLS'ten gelen cazip teklifler sonrası rota Amerika'ya dönmüştü.



MONTELLA FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ



Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella ve kulüp profesyonelleri Burak Yılmaz'la temas geçti. Olumlu geçen görüşme sonrası yıldız ismin Amerika fikrinden vazgeçtiği ve Adana'ya yakın olduğu iddia edildi. Akşam'ın haberine göre; Adana Demirspor, Temmuz ayında 37 yaşına girecek olan Burak Yılmaz ile sözleşme süresi konusunda anlaşma sağlanması halinde transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Kral, 2020-21 sezonunda Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkışını kutlayan bir video yayınlamış ve Mavi Şimşekler'i tebrik etmişti..





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