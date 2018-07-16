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Burak Yılmaz ameliyat oldu! Dönüş tarihi...

Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın ameliyat olduğu açıkladı. Yıldız golcünün sahalardan 4-5 hafta uzak kalması bekleniyor.

Kaynak: Sporx.com
Burak Yılmaz ameliyat oldu! Dönüş tarihi...
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16 Temmuz 2018 11:55
Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları sonrası Slovenya'daki kampımızdan ayrılarak tedavisi için İstanbul'a giden futbolcumuz Burak Yılmaz ameliyat oldu." ifadeleri kullanıldı.

4-5 HAFTA UZAK KALACAK 

Fulya Acıbadem Hastanesi'nde Prof. Dr. Melih Paksoy'un gerçekleştirdiği başarılı ameliyat sonrasında müşahede altına alındı. Burak Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Paksoy, ''4-5 hafta içerisinde takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlayacaktır'' dedi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu da Burak Yılmaz'ı ameliyatı öncesinde yalnız bırakmadı. Fulya Acıbadem Hastanesi'nde Burak Yılmaz ile görüşen Ağaoğlu, ''Futbolcumuzun sağlığı her şeyin önünde geliyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Burak daha da güçlenerek aramıza dönecektir" diye konuştu.

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