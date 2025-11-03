Burak Yılmaz: '1 puan almamız çok değerli'

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın, Göztepe'nin mağlup olduğu, Fenerbahçe'nin evinde yenemediği Alanyaspor'dan bir puanla ayrılmanın değerli olduğunu söyledi.Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe maçından sonra bugünkü maçın kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu dile getirdi.Fenerbahçe maçının ardından oyun anlayışlarını göstermesi açısından Alanyaspor maçının anlamlı olduğunu anlatan Yılmaz,dedi.Yılmaz, hem istatistiklerde hem oyun olarak Alanyaspor'un önünde olduklarını savunarak,diye konuştu.Oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Yılmaz, çok stratejik bir maç oynadıklarını sözlerine ekledi.