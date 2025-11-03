03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
0-0
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
0-1
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
1-0
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
1-1
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
3-1
03 Kasım
Sunderland-Everton
1-166'
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
0-061'
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
1-2
03 Kasım
Lazio-Cagliari
1-079'

Burak Yılmaz: "1 puan almamız çok değerli"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Alanyaspor maçı sonrası konuştu.

calendar 03 Kasım 2025 23:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın, Göztepe'nin mağlup olduğu, Fenerbahçe'nin evinde yenemediği Alanyaspor'dan bir puanla ayrılmanın değerli olduğunu söyledi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe maçından sonra bugünkü maçın kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe maçının ardından oyun anlayışlarını göstermesi açısından Alanyaspor maçının anlamlı olduğunu anlatan Yılmaz, "Oyumuzun kırılması, öz güvenimizin gitmesi açısından, gitti mi, gitmedi mi, oyunumuz aynı yerden devam ediyor mu, etmiyor mu, bunu görmek açısından bu maç çok önemliydi. Çünkü bizim, çok güçlü bir oyunumuz var. Bunu devam ettirmek açısından çok önemli bir maçtı." dedi.


Yılmaz, hem istatistiklerde hem oyun olarak Alanyaspor'un önünde olduklarını savunarak, "Ceza sahasında yaklaşık 31 kere topla buluştuk. Rakibin çok hızlı ve atletik oyuncuları var. Alanya deplasmanı çok zor bir deplasman. Beşiktaş'ın, Göztepe'nin mağlup olduğu, Fenerbahçe'nin de kendi evinde yenemediği Alanyaspor ile oynadık. Bizim buradan bir puanla ayrılmamız çok değerliydi." diye konuştu.

Oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Yılmaz, çok stratejik bir maç oynadıklarını sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
