Burak İnce, Altınordu'ya veda etti: 'Çocukluk hayalim için'

Ara transfer döneminde Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Arminia Bielefeld'e transferi tamamlanacak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç oyuncusu Burak İnce, "Şimdi çocukken kurduğum hayallerimi gerçekleştirmek için veda vakti." dedi.



Altınordu'nun Kocaelispor'u 3-2 yendiği müsabakada bir penaltı yaptıran 1 de gol atan Burak İnce, maçtan sonra takım arkadaşları tarafından omuzlara alınarak Altınordu'ya veda etti.



Genç oyuncunun Kocaelispor galibiyetinin ardından soyunma odasında yaptığı konuşmada, Altınordu ailesinin kendisi için çok özel olduğunu belirterek, "Yetiştiğim kulübü ve buradaki kimseyi asla unutmayacağım. Sizler bana abilik kardeşlik yaptınız, sizlerden çok şey öğrendim. Artık kariyerimi Bundesliga'da sürdüreceğim. Her şey için teşekkür ediyorum. Altınordu'yu Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğim." ifadelerini kullandığı bildirildi.



Burak İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti:



"12 yaşında bir çocuk olarak katıldığım bu aileden şimdi bir genç olarak ayrılıyorum. Müthiş anılarım ve çok değerli tecrübelerim oldu. Bugün çok sevdiğim kulübümle son maçımı böyle bir zaferle anlamlandırdığım için çok mutluyum, duyguluyum. Şimdi çocukken kurduğum hayallerimi gerçekleştirmek için veda vakti... Her şey için teşekkürler."



Altınordu Futbol Kulübü de sosyal medya hesabından "Golünü attı, 3 puanı getirdi ve 12 yaşında bir çocukken başlayan serüven için veda vakti geldi. Her şey için teşekkürler Burak!" paylaşımında bulundu. Aynı paylaşımın altına Burak İnce'yi ocak ayında kadrosuna katacak Arminia Bielefeld de "Seni bekliyoruz Burak" diye cevap verdi.









İLGİLİ VİDEO