Burak Elmas'tan Lozano hamlesi

Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da Meksikalı futbolcudan flaş bir transfer iddiası geldi.

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Burak Elmas'tan Lozano hamlesi
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10 Nisan 2022 10:36
Seçim çalkantıları ile Fenerbahçe karşısına çıkacak olan sarı-kırmızılılar ile ilgili İspanya basınından flaş bir haber geldi. Genç isim Galatasaray ile anlaştığı açıkladı.

Napoli forması giyen Hirving Lozano'nun kardeşi olan 25 yaşındaki Bryan Lozano, ESPN'e verdiği röportajda, Galatasaray'da 1 ay boyunca deneneceğini ve İstanbul'da kalmak istediğini söyledi. Sarı-kırmızılıların deneme süresi 14 Nisan tarihinde başlayacak.

Mexika Ligi'nde bu sezon 22 maça çıkan sağ kanat oyuncusu 22 maçta forma giyip 1 gol 1 asistlik katkı sundu.



 
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