Burak Elmas'tan Lozano hamlesi

Napoli forması giyen Hirving Lozano'nun kardeşi olan 25 yaşındaki Bryan Lozano, ESPN'e verdiği röportajda

Seçim çalkantıları ile Fenerbahçe karşısına çıkacak olan sarı-kırmızılılar ile ilgili İspanya basınından flaş bir haber geldi. Genç isim Galatasaray ile anlaştığı açıkladı., Galatasaray'da 1 ay boyunca deneneceğini ve İstanbul'da kalmak istediğini söyledi. Sarı-kırmızılıların deneme süresi 14 Nisan tarihinde başlayacak.Mexika Ligi'nde bu sezon 22 maça çıkan sağ kanat oyuncusu 22 maçta forma giyip 1 gol 1 asistlik katkı sundu.