Burak Elmas: 'Aday olmayacağım'

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, yeni seçim tarihini açıkladığı basın toplantısında adaylık sorusuna da cevap verdi.



Elmas, 'Aday olacak mısınız?' sorusuna, "Başkanlığa aday olsam, net şekilde söylerim. Sizin sormanıza da gerek kalmaz. Seçimin iptalini istesem, idari ibrasızlık için başvururdum. Bu karar eskiden olduğu gibi erken çıkardı ve seçime girebilirdim." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Burak Elmas, seçim tarihi için ise, "Başkanlığa aday olsam, net şekilde söylerim. Sizin sormanıza da gerek kalmaz. Seçimin iptalini istesem, idari ibrasızlık için başvururdum. Bu karar eskiden olduğu gibi erken çıkardı ve seçime girebilirdim." diye konuştu.



Sarı-kırmızılıların başkanı ayrıca, lise sınavları nedeniyle seçimin ertelenme durumu için gelen soruya "Seçim en fazla 1 hafta ileri atar." şeklinde karşılık verdi.





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