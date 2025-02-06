Chicago Bulls'un Lonzo Ball ile, mevcut kontratını iki yıllığı 20 milyon dolarlık sözleşmeyle uzatma üzerine anlaşmaya vardığı bildirildi.



ESPN'den Shams Charania, Ball ve Bulls'un iki yıllığı 20 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması konusunda anlaştıklarını söyledi. Bulls, Ball için takas telefonları almış olsa da, 27 yaşında oyuncu 2026-27 sezonu sonuna dek sürecek yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın ikinci yılının takım opsiyonlu olacağı kaydedildi.



Ocak 2022'de menisküs yırtığı nedeniyle geçirdiği birden fazla ameliyatın ardından 2022-23 ve 2023-24 sezonunun tamamını kaçırdıktan sonra bu sezon parkelere dönen Ball, 7.2 sayı, 3.4 ribaund ve 3.5 asist ortalamalarıyla oynuyor.



