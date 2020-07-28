Buffon: 'İki şampiyonluğum çalınmasa 12 olmuştu'

Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon, takımı Juventus'un üst üste 9. sezonunda şampiyon olması sonrası açıklamalarda bulundu.İtalyan kaleci, kolay bir sezon olmamasına rağmen adapte olduğunu ve kupaya ulaşmayı başardığını açıkladı.42 yaşındaki Buffon, 2005 ve 2006 yıllarında şike yaptıkları gerekçisiyle ellerinden alınan şampiyonluklarına gönderme yaptı.Gianluigi Buffon, yaptığı açıklamada; "" dedi.Bu sezon Old Lady ile 14 resmi maça çıkan Buffon, kalesinde 10 gol görürken, bu maçların 5'inde gol yememe başarısı gösterdi.