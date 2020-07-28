Buffon: "İki şampiyonluğum çalınmasa 12 olmuştu"

Gianluigi Buffon, Juventus'la kazandıkları Serie A şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Buffon: 'İki şampiyonluğum çalınmasa 12 olmuştu'
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28 Temmuz 2020 21:27
Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon, takımı Juventus'un üst üste 9. sezonunda şampiyon olması sonrası açıklamalarda bulundu.

İtalyan kaleci, kolay bir sezon olmamasına rağmen adapte olduğunu ve kupaya ulaşmayı başardığını açıkladı.

"10 ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTIM"

42 yaşındaki Buffon, 2005 ve 2006 yıllarında şike yaptıkları gerekçisiyle ellerinden alınan şampiyonluklarına gönderme yaptı.

Gianluigi Buffon, yaptığı açıklamada; "Juventus'ta hedefim 10. şampiyonluğumu kazanmaktı ve bunu başardım. Biliyorsunuz, 2 şampiyonluğumuz çalındı, yoksa 12 şampiyonluğum var." dedi.

Bu sezon Old Lady ile 14 resmi maça çıkan Buffon, kalesinde 10 gol görürken, bu maçların 5'inde gol yememe başarısı gösterdi.





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