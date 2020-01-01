Bucks, Giannis'i "ayartacak" oyuncular için endişelenmiyor!

Milwaukee Bucks'ın, NBA bubble'ında sezonun devamı sırasında rakip takımlardaki oyuncuların Giannis Antetokounmpo'yu kendi takımlarına çekmeye çalışmasından endişelenmediği bildirildi.



Bucks genel menajeri Jon Horst, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Endişemiz sıfır. Sadece kontrol edebileceğimiz şeyleri kontrol edebiliriz. Eğer 'ayartma' veya 'işe alım' olarak kabul ediliyorsa, bu ligde zaten insanlar konuşuyor. Bağlantıları ve ilişkileri oluyor. Günün sonunda, benim kişisel ilişkime, ligimizin ilişkisine, koçumuzun ilişkisine ve takım arkadaşlarının Giannis ile üzerine çalıştıklarımız ile ilişkisine güvenim tam."



"Bunun bizi ayrı bir yere koyduğunu düşünüyorum ve bundan ötürü endişelenmeyeceğiz. Sadece kontrol edebileceğimiz şeyler üzerine, olabileceğimiz en iyi takım ve en iyi destek ve başarı bazlı organizasyon olabilmek konusunda endişelenebiliriz. Olabildiğince, enerjimizin ve odağımızın olduğu yer de bu nokta. Ayrıca, komik bir dipnot olarak şunu diyebilirim ki, bunun sosyal mesafe kurallarını da teknik olarak ihlal ettiğini düşünüyorum ve sanırım herkes bu konuda takip altında. O yüzden bu konuyu sorun etmiyoruz."



Antetokounmpo bu ölü sezonda bir 'supermax' sözleşme uzatması imzalamaya uygun hale gelecek ve imzalamadığı takdirde, 2021'de serbest oyuncu olacak.



