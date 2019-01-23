  •  
    ...Ve Tetteh için BUGÜN Teklif, rest, son durum!
  •  
    G.Saray'da SON 8 gün, elde şu anda 8 aday var
  •  
    Ozan Kabak'tan sonra Tolgay Arslan sürprizi!..
  •  
    Emre Akbaba söz verdi! Dönüş tarihini açıkladı
  •  
    Beşiktaş'ta Quaresma yerine önerilen isim!..

Bucaspor, 5 isimle birden el sıkıştı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta küme düşmemek için direnen Bucaspor, transfer yasağını kaldırma hedefinde geri sayıma geçti.

Kaynak: DHA
Bucaspor, 5 isimle birden el sıkıştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2019 11:42
TFF 3. Lig 3. Grup'ta küme düşmemek için direnen Bucaspor, transfer yasağını kaldırma hedefinde geri sayıma geçti.

Kulüpten alacaklarının tamamını isteyen ve günlerce haklarını ertelemek için muvafakatname vermeyen eski futbolcuları Veli Kızılkaya ve Recep Niyaz'la anlaşan yönetim 3 isimle daha el sıkıştı.

Yardımcı Antrenör Şakir Şekerci, futbolcular Deniz Pero ve Serkan Yanık'ın Başkan Cihan Aktaş'la görüştüğü ve muvafakatname konusunda sorun çıkarmadıkları bildirildi.

Borçlu olunan futbolcular ve teknik adamlarla alacaklarını ertelemek için geçici süre de olsa anlaşan sarı-lacivertlilerin takviye çalışmalarına başladığı, transfer tahtası açılır açılmaz anlaşma sağlanan oyuncularla sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Ligde kümede kalma savaşı veren Bucaspor, pazar günü evinde Payasspor'la karşı karşıya gelecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için