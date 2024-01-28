Bucaspor 1928 düşüşe geçti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Bucaspor 1928, ikinci yarının başlamasıyla üst üste kayıplar yaşadı.



Devre arasında birçok as oyuncusuyla yolları ayıran sarı-lacivertliler takviyeler yapsa da eski ritmini bulamadı. Sezonun ikinci yarısındaki ilk maçta deplasmanda Vanspor'a 1-0 mağlup olup tam 17 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran Bucaspor 1928, geçen hafta evinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile 2-2 berabere kaldı ve kritik 2 puan kaybetti.



Bu hafta ise Karacabey Belediyespor'a konuk olan İzmir ekibi sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılarak zirve yarışının iyice uzağına düştü.



Alınan kötü sonuçların ardından 6'ncı basamağa gerileyen Bucaspor 1928 ile lider Esenler Erokspor arasındaki fark 14 puana çıktı.



