Bucaspor 1928 düşüşe geçti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Bucaspor 1928, ikinci yarının başlamasıyla üst üste kayıplar yaşadı.
Devre arasında birçok as oyuncusuyla yolları ayıran sarı-lacivertliler takviyeler yapsa da eski ritmini bulamadı. Sezonun ikinci yarısındaki ilk maçta deplasmanda Vanspor'a 1-0 mağlup olup tam 17 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran Bucaspor 1928, geçen hafta evinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile 2-2 berabere kaldı ve kritik 2 puan kaybetti.
Bu hafta ise Karacabey Belediyespor'a konuk olan İzmir ekibi sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılarak zirve yarışının iyice uzağına düştü.
Alınan kötü sonuçların ardından 6'ncı basamağa gerileyen Bucaspor 1928 ile lider Esenler Erokspor arasındaki fark 14 puana çıktı.
Devre arasında birçok as oyuncusuyla yolları ayıran sarı-lacivertliler takviyeler yapsa da eski ritmini bulamadı. Sezonun ikinci yarısındaki ilk maçta deplasmanda Vanspor'a 1-0 mağlup olup tam 17 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran Bucaspor 1928, geçen hafta evinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile 2-2 berabere kaldı ve kritik 2 puan kaybetti.
Bu hafta ise Karacabey Belediyespor'a konuk olan İzmir ekibi sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılarak zirve yarışının iyice uzağına düştü.
Alınan kötü sonuçların ardından 6'ncı basamağa gerileyen Bucaspor 1928 ile lider Esenler Erokspor arasındaki fark 14 puana çıktı.