Bucaspor 1928'de savunma takımı sırtladı

TFF 2. Lig'de lig ikincisi Bucaspor 1928, 15 maçta kalesini gole kapatarak savunmadan harikalar yarattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Bucaspor 1928'de savunma takımı sırtladı
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27 Mart 2024 13:30
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Esenler Erokspor'u 4 puan geriden takip eden 2'nci basamaktaki Bucaspor 1928 savunmasıyla dikkat çekti.

İkinci Lig'lerde en az gol yiyen takım olan sarı-lacivertliler, 30 maçta kalesinde sadece 19 gol gördü. Bucaspor 1928, 15 müsabakada ise kalesini gole kapatarak iyi bir savunma performansı ortaya koydu.

33'üncü hafta maçında deplasmanda Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar şampiyonluk için var güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi.

Erokspor'la aralarında oyan 4 puanlık farkın kalan 6 maçta kapanacağına inandığını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Bu süreçte Esenler Erokspor'la evimizde oynayacağız. Biz her maçımızı kazanmayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki hedefe ulaşacağız" dedi.

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