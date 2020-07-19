Bu sezon hangisi daha iyiydi?

Süper Lig'de bu sezon hangi futbolcu, diğerinden daha iyi bir performans gösterdi? Cevaplıyoruz...

Haber; Sporx.com
Bu sezon hangisi daha iyiydi?
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19 Temmuz 2020 23:00
Acısıyla, tatlısıyla bir sezonu daha geride bıraktık. Birçok iyi performansa tanıklık ettik, yıldızlaşan birçok oyuncu gördük. Sporx ekibi olarak biz de 2019/20 sezonunda hangi oyuncuların daha iyi bir oyun ortaya koyduğunu soruyoruz.


 


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