Bu sezon hangisi daha iyiydi?

Acısıyla, tatlısıyla bir sezonu daha geride bıraktık. Birçok iyi performansa tanıklık ettik, yıldızlaşan birçok oyuncu gördük. Sporx ekibi olarak biz de 2019/20 sezonunda hangi oyuncuların daha iyi bir oyun ortaya koyduğunu soruyoruz.