Acısıyla, tatlısıyla bir sezonu daha geride bıraktık. Birçok iyi performansa tanıklık ettik, yıldızlaşan birçok oyuncu gördük. Sporx ekibi olarak biz de 2019/20 sezonunda hangi oyuncuların daha iyi bir oyun ortaya koyduğunu soruyoruz.
Bu sezon hangisi daha iyiydi?
Süper Lig'de bu sezon hangi futbolcu, diğerinden daha iyi bir performans gösterdi? Cevaplıyoruz...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2020 23:00
- 00:11 Celta Vigo kazanamadı, yine de ligde kaldı
- 00:00 Sevilla kazandı, Valencia'yı Avrupa dışına itti!
- 00:00 Sergen Yalçın: "8-10 yeni oyuncu gelmeli"
- 23:54 Okan Buruk: "Abdullah Avcı'ya teşekkürler"
- 23:49 "Beşiktaş'a para kazandırarak Avrupa'ya gideceğim"
- 23:43 Mehmet Topal: "Hayatımın en güzel günlerinden biri"
- 23:43 Bülent Korkmaz: "Bize düştü gözüyle bakıyorlardı"
- 23:42 İrfan Can Kahveci: "Rüya gibi şampiyonluk"
- 23:41 Okan Buruk tarihi başarıya imza attı
- 23:39 Mecnun Otyakmaz: "Rıza Hoca Sivas'ta devam edecek"
- 23:36 Novak'tan takımda kalma sinyali
- 23:34 Hüseyin Çimşir: "Taraftardan özür diliyoruz"
- 23:30 Sörloth: "O fırsat bizim elimizdeydi"
- 23:30 Watford'da Nigel Pearson dönemi sona erdi
- 23:27 Burak Yılmaz: "Söylemek istediğim çok şey var"
- 23:25 Ertuğrul Taşkıran: "2 maçtır mucize skorlar aldık"
- 23:21 Tahir Karapınar: "Beşiktaş'ın pozisyonu yoktu"
- 23:20 Ömer Ali Şahiner: "Şoktayım"
- 23:15 Domagoj Vida: "Fenerbahçe'ye karşı savaştık, kazandık"
- 23:13 Jailson: "Vedat'ın atılması bizi etkiledi"
- 23:02 Trabzonspor, şampiyonluğa tarihi bir şekilde havlu attı!
- 23:00 Bu sezon hangisi daha iyiydi?
- 22:58 Şampiyon Başakşehir!
- 22:57 Çaykur Rizespor son hafta öncesi nefes aldı
- 22:57 İşte günün X raporu!
- 22:55 Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti
- 22:54 Sivasspor sürprize izin vermedi
- 22:53 Alanyaspor, Denizlispor'u 90+4'te devirdi
- 22:42 Gökhan Gönül yine attı, yine sevinmedi!
- 22:42 Konya'da penaltı tepkisi: "Maskeyi göze takmayın"
- 22:39 Beşiktaş'ta Boateng ve Lens sakatlandı
- 22:34 Başakşehir - Kayseri maçında 15 dakika elektrik gitti
- 22:33 Napoli 90+5'te 3 puanı kaptı
- 22:24 Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yıktı
- 22:16 Monaco'da yeni teknik direktör: Niko Kovac
- 22:07 Chelsea, MANU'yu nefes aldırmadan eledi
- 22:02 Erman Toroğlu: "Kalite, kalite, kalite"
- 22:00 Fenerbahçe'de Ali Koç, derbi deplasmanına gelemedi
- 21:56 Yorum: Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu
- 21:54 Beşiktaş'ta, Malatyaspor maçına göre 4 değişiklik
- 21:37 Beşiktaş'ta Lens, Gençlerbirliği'ne karşı yok!
- 21:28 Pereira yerine Kamil Ahmet, Hosseini yerine Campi
- 21:28 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart
- 21:23 Serdar Aziz yeniden formasına kavuştu
- 21:21 Fenerbahçe'de Rodrigues yine yedek
- 21:18 Emre, 6 maç sonra ilk 11'de
- 21:12 Başakşehir'in maçı dev ekranda
- 20:56 Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş: "Kazandık ama anlamı yok"
- 20:39 Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı görevini bırakıyor
- 20:27 Fırat Gül: "Bolu'yu ligde tuttuk, mutluyuz"
- 20:27 Tahir Karapınar: "Emre büyük karakter"
- 20:18 Sergen Yalçın'ın Victor Ruiz tepkisi
- 20:17 TFF 1. Lig sona erdi, artık gözler play-off'ta
- 20:08 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs için yeni açıklama
- 19:59 Harry Kane, Leicester City'yi yine yaktı
- 19:54 Barcelona son haftada Alaves'e patladı
- 19:48 Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu
- 19:36 Derbide ilk 11'ler belli oldu
- 19:29 Osmanlıspor kazandı ama 2. Lig'e düştü!
- 19:26 Boluspor kazandı, 1. Lig'de kaldı
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