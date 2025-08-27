27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Brunson: "Ya kazanırsınız ya da başarısız olursunuz"

New York Knicks All-Star guardı Jalen Brunson, Roommates Show podcast'inde başarı tanımını içtenlikle anlattı.

calendar 27 Ağustos 2025 12:05
Haber: Sporx.com dış haberler
Brunson, odak noktasının her zaman takım odaklı olduğunu vurgulayarak, "Tüm hedeflerim temelde takım üzerine kurulu. Bu değişmedi. Bir şampiyonluk kazanmak istiyorum," dedi.

Bazılarının başarıyı kazançla tanımladığını ancak kendi ölçütünün sahadaki performans ve kazanımlar olduğunu ekleyen Brunson, "İnsanlar çok para kazanmanın başarılı bir kariyer olduğunu düşünebilir. Bazıları için bu doğru olabilir ama diğerleri için asıl olan kazanmaktır," diye konuştu.


Kariyerinde mükemmelliğin peşinde koşmayı merkeze aldığını ifade eden yıldız oyuncu, "Bir basketbolcu olarak kim olduğunu mükemmelleştirmeye çalışmak ve ardından şampiyonluk kazanmak için elinden geleni yapmak gerekiyor," dedi. Sözlerini ise şu net ifadeyle tamamladı: "Başarı tanımım hiç değişmedi. Dürüst olmak gerekirse neden geveledim bilmiyorum. Değişmedi. Ya kazanırsın ya da başarılı olamazsın. Bu kadar basit."

Brunson, Temmuz 2024'te Knicks'e maaş esnekliği kazandırmak için beş yıllık maksimum kontrat yerine dört yıllık, 156,5 milyon dolarlık bir uzatma imzalamıştı. Ağustos 2024'te kulüp tarihinin 36. kaptanı olan Brunson, 2024–25 sezonunda birçok önemli başarıya imza attı: 28 Aralık'ta Wizards karşısında 55 sayı, Ocak 2025'te Doğu Konferansı All-Star seçimi ve clutch anlarda lig liderliği sayesinde Yılın Clutch Oyuncusu ödülü.

Play-off'larda Pistons'a karşı seriyi bitiren altıncı maçta 40 sayı atan Brunson, Knicks tarihinde 40+ sayı ile en fazla play-off maçı çıkaran oyuncu oldu. Ayrıca Kobe Bryant ve Stephen Curry gibi isimleri geride bırakarak playoff dördüncü çeyrek skor rekorları kırdı.

Doğu Konferansı Finalleri'nde Indiana Pacers'a altı maç sonunda elenmelerine rağmen, Brunson lider ve elit bir skorer olarak mirasını güçlendirmeye devam etti.

