New York Knicks All-Star guardı Jalen Brunson, Roommates Show podcast'inde başarı tanımını içtenlikle anlattı.Brunson, odak noktasının her zaman takım odaklı olduğunu vurgulayarak," dedi.Bazılarının başarıyı kazançla tanımladığını ancak kendi ölçütünün sahadaki performans ve kazanımlar olduğunu ekleyen Brunson,diye konuştu.Kariyerinde mükemmelliğin peşinde koşmayı merkeze aldığını ifade eden yıldız oyuncu,dedi. Sözlerini ise şu net ifadeyle tamamladı:Brunson, Temmuz 2024'te Knicks'e maaş esnekliği kazandırmak için beş yıllık maksimum kontrat yerine dört yıllık, 156,5 milyon dolarlık bir uzatma imzalamıştı. Ağustos 2024'te kulüp tarihinin 36. kaptanı olan Brunson, 2024–25 sezonunda birçok önemli başarıya imza attı: 28 Aralık'ta Wizards karşısında 55 sayı, Ocak 2025'te Doğu Konferansı All-Star seçimi ve clutch anlarda lig liderliği sayesinde Yılın Clutch Oyuncusu ödülü.Play-off'larda Pistons'a karşı seriyi bitiren altıncı maçta 40 sayı atan Brunson, Knicks tarihinde 40+ sayı ile en fazla play-off maçı çıkaran oyuncu oldu. Ayrıca Kobe Bryant ve Stephen Curry gibi isimleri geride bırakarak playoff dördüncü çeyrek skor rekorları kırdı.Doğu Konferansı Finalleri'nde Indiana Pacers'a altı maç sonunda elenmelerine rağmen, Brunson lider ve elit bir skorer olarak mirasını güçlendirmeye devam etti.