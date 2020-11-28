Bruno Fernandes'e Cristiano Ronaldo benzetmesi

Ole Gunnar Solskjaer, Bruno Fernandes'in Manchester United'daki etkisini Ronaldo'ya benzetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bruno Fernandes'e Cristiano Ronaldo benzetmesi
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28 Kasım 2020 20:24
Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adam Bruno Fernandes'in Manchester United'daki etkisini Ronaldo ile benzeştirdi.

26 yaşındaki Portekizli on numara oyuncusu, Ocak ayında Old Trafford'a geldiğinden beri performansıyla beğenileri kazanıyor.

"SONUÇLARA BAKSAK YETER"

Solksjaer açıklamasında; "Kesinlikle Ronaldo gibi etki yarattı. Takım arkadaşları üzerinde de o etkiyi hissettiriyor. O geldiğinden beri aldığımız sonuçlara bakmamız bile yeterli olacaktır. Bruno'nun enerjisi, liderliği ve takım oyunculuğu bizi daha da ileriye götürecek." dedi.

Bruno Fernandes, Sporting Lizbon'dan transfer edildikten sonra Kırmızı Şeytanlar için çıktığı 35 maçta 34 gole direkt katkı yaptı.



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