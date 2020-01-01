Brown'dan, Simmons ve Embiid güncellemesi!

Philadelphia 76ers başantrenörü Brett Brown, takımın yıldız isimleri Joel Embiid ve Ben Simmons hakkında bir güncelleme yaptı.



Brown, NBA boşluğu sırasında mümkün olan en iyi forma girmek için çok fazla çalışan Embiid ile gurur duyduğunu söyledi:



"Zaman ayırdığı için ona sunduğum saygı ve alkışlarla başlayalım. Ekibimizde Joel Embiid'den daha fazla çalışan kimse yok. Spor salonunda gerçekte ne yaptığını bir tarafa bırakın, son aylarda sadece üst üste günlerde harcadığı saatlere bakın. Onunla gurur duyuyorum, ona saygı duyuyorum. Bunu yapması gerekiyordu, ekibimiz üzerindeki etkisini anlıyoruz."



Brown ayrıca Simmons'ın yaklaşık beş aylık bir aradan sonra iyi bir şekilde dinlenmiş olarak döndüğünü söyledi:



"Başlamaya hazır. Bunu söyleyebilmem için muazzam bir iş ortaya koydu. Bana etkili bir şekilde %100 sağlıklı olduğu söylendi."



Embiid, bu sezon Mart ayında askıya alınmadan önce, Sixers için 44 maçta 23.4 sayı, 11.8 ribaund ve 3.1 asist ile oynarken, Simmons ise 16.7 sayı, 7.8 ribaund ve 8.2 asist ortalamaları ile oynadı.



