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Brooklyn, Dinwiddie için 'sakat oyuncu istisnası' başvurusu yapabilir

Brooklyn Nets'in, guardı Spencer Dinwiddie'nin sezonunu kapattıran diz ameliyatından sonra, başka bir oyuncuyu kadrosuna katmak adına 5.7 milyon dolarlık 'sakat oyuncu istisnası' için lige başvurmasının beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in, guardı Spencer Dinwiddie'nin sezonunu kapattıran diz ameliyatından sonra, başka bir oyuncuyu kadrosuna katmak adına 5.7 milyon dolarlık 'sakat oyuncu istisnası' için lige başvurmasının beklendiği açıklandı.

Lig tarafından bu 5.7 milyon dolarlık (Dinwiddie'nin maaşının yarısı) istisna verilirse, Nets 2020-21 sezonunun geri kalanında bir oyuncu için işlem yapabilecek, imza atabilecek veya serbest bırakabilecek. Brooklyn, oyuncu ekleme planları olması durumunda, bir kadro boşluğu açmak zorunda kalacak.

Ekibin duyurusuna göre 27 Aralık'ta kopardığı çapraz bağları üzerinden başarılı bir ameliyat geçirmiş olan Dinwiddie, önümüzdeki hafta rehabilitasyon sürecine başlayacak.

Nets tam istisnayı kullanırsa, bu durum takımın lüks vergisi faturasını 43 milyon dolara yükseltecek, ancak ekip pandemi sırasında düşen gelirlere dayalı olarak öngörülen vergi kredisinden daha fazla yararlananmış olacak.


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