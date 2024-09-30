Bronckhorst'tan 5 değişiklik!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son oynadıkları maçın kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 7. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk oldu.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Al Musrati, kart cezalısı Masuaku ve hastalığı nedeniyle Kayseri'ye getirilmeyen Svensson kadroda yer almadı.
Tekin direktör Van Bronckhorst, Ajax maçında ilk 11'de forma verdiği Onana ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu bu maçta yedek kulübesine çekti.
Bu oyuncuların yerine Emirhan Topçu, Ndour, Joao Mario, Ernest Muçi ve Ciro Immobile'yi 11'de sahaya sürdü. Siyah-beyazlı ekipte Ajax mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Mert Günok, Rashica, Paulista, Uduokhai, Gedson Fernandes ve Rafa Silva, Kayserispor karşısında da aynı şansı buldu.
Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Alex Oxlade-Chamberlain, Bakhtiyor Zaynutdinov, Onana, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 7. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk oldu.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Al Musrati, kart cezalısı Masuaku ve hastalığı nedeniyle Kayseri'ye getirilmeyen Svensson kadroda yer almadı.
Tekin direktör Van Bronckhorst, Ajax maçında ilk 11'de forma verdiği Onana ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu bu maçta yedek kulübesine çekti.
Bu oyuncuların yerine Emirhan Topçu, Ndour, Joao Mario, Ernest Muçi ve Ciro Immobile'yi 11'de sahaya sürdü. Siyah-beyazlı ekipte Ajax mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Mert Günok, Rashica, Paulista, Uduokhai, Gedson Fernandes ve Rafa Silva, Kayserispor karşısında da aynı şansı buldu.
Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Alex Oxlade-Chamberlain, Bakhtiyor Zaynutdinov, Onana, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.