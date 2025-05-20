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Brighton, şampiyon Liverpool'u devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Brighton, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti.

calendar 20 Mayıs 2025 00:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Brighton, şampiyon Liverpool'u devirdi!
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İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Brighton, sahasında Liverpool'u konuk etti.

American Express Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brighton 3-2 kazandı.

Karşılaşmada Brighton'a galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Yasin Ayari, 69. dakikada Kaoru Mitoma ve 85. dakikada Jack Hinshelwood kaydetti. Liverpool'un golleri ise 9. dakikada Harvey Elliot ve 45+1. dakikada Dominik Szoboszlai'den geldi.

Bu sonuç ile birlikte Liverpool, şampiyonluğunu ilan ettiği maçtan beri 3. maçından da galibiyetsiz ayrıldı. Brighton ise son 4 maçta 3. galibiyetini elde etti.

Ligde Liverpool 83 puan ile lider konumda bulunuyor. Brighton, 58 puanla 8. sıraya yükseldi.

Ligin son haftasında Liverpool, Crystal Palace'ı konuk edecek. Brighton, Tottenham'a konuk olacak.

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