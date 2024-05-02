Brighton, Frankfurt'un doktorunu 250 bin Euro'ya aldı

Süper Lig'de özellikle Fenerbahçe'nin sakatlıklardan başını kaldıramadığı bu sezonda aynı sorundan mustarip olan Premier Lig ekibi Brighton&Hove Albion, duruma el koydu.



Bild'in haberine göre; Brighton, 2019 yılından beri Eintracht Frankfurt'un sağlık kurulu başkanlığını yapan Prof. Dr. Florian Pfab'u transfer etti.



Sözleşmesi 2025'te sona erecek doktor için Ada temsilcisi, Alman takımına 250 bin Euro (8.6 milyon TL) bonservis bedeli ödeyecek.





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