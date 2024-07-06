EURO 2024'te gösterdiği performansla kendisini izleyen kulüpleri bir kez daha büyüleyen Ferdi Kadıoğlu için Premier Lig ekibi Brighton da devrede....
Kariyerine 10 numara olarak başlayan Ferdi Kadıoğlu, Vitor Pereira tarafından önce sol kanat beki, ardından da sol bek yapıldı. Bu hamle, yıldız futbolcunun kariyerinde dönüm noktası oldu.
Ferdi, daha önce forma şansı bulmakta zorlanırken bir anda önce Fenerbahçe'nin ardından Milli Takım'ın vazgeçilmezi haline geldi.
Sarı-lacivertliler'deki performansıyla birçok takımı peşine takan 25 yaşındaki oyuncu, EURO 2024'te tavan yaptı.
Ferdi, sergilediği futbolla izleyenleri büyülerken, Fenerbahçe'nin kapısı çalınmaya başladı.
25 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Brighton, elini çabuk tutup resmi teklif yapan ilk takım oldu. İngiliz ekibi masaya 25 milyon euro yani yaklaşık 885 milyon TL ile oturdu.
RAKAM DAHA DA ARTABİLİR
Sarı-Lacivertliler, kadrodaki yıldızları elde tutmak istiyor. Ancak Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Levent Mercan'ın transferi, Ferdi için gelecek yüksek bir bedele 'evet' denmesini sağlayabilir.
Fenerbahçe'nnin Brighton'ın teklifine henüz yanıt vermediği kaydedildi. Sarı-Lacivertli Yönetim, Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği konusundaki kararı, EURO 2024 sonrasına bıraktı.
Milli Takım'ın turnuvada daha da ilerlemesi ve yıldız futbolcunun yükselen performansını devam ettirmesi halinde 25 milyon euronun çok daha üstünde bir teklif gelmesi sürpriz olmaz.
SEZON PERFORMANSI
Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 4.324 dakika süre alırken 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.
Kariyerine 10 numara olarak başlayan Ferdi Kadıoğlu, Vitor Pereira tarafından önce sol kanat beki, ardından da sol bek yapıldı. Bu hamle, yıldız futbolcunun kariyerinde dönüm noktası oldu.
Ferdi, daha önce forma şansı bulmakta zorlanırken bir anda önce Fenerbahçe'nin ardından Milli Takım'ın vazgeçilmezi haline geldi.
Sarı-lacivertliler'deki performansıyla birçok takımı peşine takan 25 yaşındaki oyuncu, EURO 2024'te tavan yaptı.
Ferdi, sergilediği futbolla izleyenleri büyülerken, Fenerbahçe'nin kapısı çalınmaya başladı.
25 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Brighton, elini çabuk tutup resmi teklif yapan ilk takım oldu. İngiliz ekibi masaya 25 milyon euro yani yaklaşık 885 milyon TL ile oturdu.
RAKAM DAHA DA ARTABİLİR
Sarı-Lacivertliler, kadrodaki yıldızları elde tutmak istiyor. Ancak Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Levent Mercan'ın transferi, Ferdi için gelecek yüksek bir bedele 'evet' denmesini sağlayabilir.
Fenerbahçe'nnin Brighton'ın teklifine henüz yanıt vermediği kaydedildi. Sarı-Lacivertli Yönetim, Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği konusundaki kararı, EURO 2024 sonrasına bıraktı.
Milli Takım'ın turnuvada daha da ilerlemesi ve yıldız futbolcunun yükselen performansını devam ettirmesi halinde 25 milyon euronun çok daha üstünde bir teklif gelmesi sürpriz olmaz.
SEZON PERFORMANSI
Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 4.324 dakika süre alırken 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.