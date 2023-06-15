Brighton, Chelsea'den servet istedi!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea'ye şok bir yanıt geldi.



The Telegraph'ta yer alan habere göre; Chelsea, Brighton forması giyen Moses Caicedo'yu transfer etmek istiyor.



Habere göre Brighton, oyuncu için 140 milyon euro talep ediyor. Chelsea'nin ise Caicedo için 100 milyon euro'ya kadar çıkabileceği aktarıldı.



Öte yandan Bayern Münih'in de transfer etmek istediği Moises Caicedo'nun Chelsea'ye gitmeye karar verdiği kaydedildi.



21 yaşındaki oyuncu Brighton ile 53 maça çıktı. 2 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ