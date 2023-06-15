Brighton, Chelsea'den servet istedi!

Brighton, Chelsea'nin listesinde yer alan Moises Caicedo için 140 milyon euro istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Brighton, Chelsea'den servet istedi!
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15 Haziran 2023 22:16
Son güncelleme 15 Haziran 2023 23:50
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea'ye şok bir yanıt geldi.

The Telegraph'ta yer alan habere göre; Chelsea, Brighton forması giyen Moses Caicedo'yu transfer etmek istiyor.

Habere göre Brighton, oyuncu için 140 milyon euro talep ediyor. Chelsea'nin ise Caicedo için 100 milyon euro'ya kadar çıkabileceği aktarıldı.

Öte yandan Bayern Münih'in de transfer etmek istediği Moises Caicedo'nun Chelsea'ye gitmeye karar verdiği kaydedildi.

21 yaşındaki oyuncu Brighton ile 53 maça çıktı. 2 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

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