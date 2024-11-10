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Bright Osayi-Samuel ligde dalya dedi

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Sivasspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 100. maçına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bright Osayi-Samuel ligde dalya dedi
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10 Kasım 2024 23:39
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Net Global Sivasspor karşılaşmasıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.

2020-2021 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli takıma transfer olan Osayi-Samuel, 30 Ocak 2021'de oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında giydiği Fenerbahçe formasıyla 149 resmi maça çıkmıştı.

26 yaşındaki futbolcu, Net Global Sivasspor karşısında Süper Lig'de 100. maçına çıkarken, sarı-lacivertli takımla 150. resmi maçını oynadı.

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