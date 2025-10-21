İngiltere Premier Lig'in 8. hafta maçında West Ham ile Brentford karşı karşıya geldi.



London Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brentford, 2-0'lık skorla kazandı.



Brentford'a galibiyeti getiren golleri dakika 43'te Igor Thiago ile dakika 90+5'te Mathias Jensen kaydetti.



Bu galibiyetin ardından Brentford, puanını 10 yaptı. West Ham ise 4 puanda kaldı.



İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Brentford, Liverpool'u konuk edecek. West Ham, Leeds United deplasmanına gidecek.