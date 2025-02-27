İngiltere Premier Lig'in 27 haftasında Brentford, Everton'u konuk etti.



Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Brentford'un golünü 45+4. dakikada Yoane Wissa kaydetti. Everton'a beraberliği getiren gol ise 77. dakikada Jake O'Brien'den geldi.



Üst üste iki galibiyetin ardından beraberlik alan Brentford, 38 puanla 11. sırada yer aldı. Yenilmezlik serisi 7 maça çıkan ve üst üste 2. beraberliğini alan Everton ise 32 puanla 15. sırada konumlandı.



Premier Lig'de bir sonraki hafta Brentford, Aston Villa'yı konuk edecek. Everton ise deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.