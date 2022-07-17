Boyata'da ödeme sıkıntısı

Hertha Berlin forması giyen Dedryck Boyata transferinde önemli mesafe kateden Trabzonspor, ödeme şartları konusunda Alman ekibiyle sıkıntı yaşıyor.
Bundesliga temsilcisi, 2.5 milyon Euro civarındaki bonservisi peşin olarak istiyor. Bordo - mavililer ise 4 eşit taksit halinde rakamı ödemeyi teklif ediyor.
Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken, Hertha Berlin'in yeni sezon kampında bulunan Belçikalı stoper, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Bundesliga temsilcisi, 2.5 milyon Euro civarındaki bonservisi peşin olarak istiyor. Bordo - mavililer ise 4 eşit taksit halinde rakamı ödemeyi teklif ediyor.
Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken, Hertha Berlin'in yeni sezon kampında bulunan Belçikalı stoper, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
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