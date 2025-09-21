Bournemouth-Newcastle maçında gol sesi çıkmadı!

Premier Lig'in 5. haftasında Bournemouth, evinde Newcastle United'ı ağırladı.
Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Bournemouth, ligdeki puanını 10'a yükseltirken Newcastle United ise 6 puana ulaştı.
Bournemouth, Premier Lig'in 6. haftasında Leeds United deplasmanına gidecek. Newcastle United ise evinde Arsenal'i konuk edecek.
