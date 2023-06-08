Boupendza'ya 7 milyon dolar!

MLS ekibi Cincinnati, Aaron Boupendza'yı 7 milyon dolar karşılığında transfer etmek istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Boupendza'ya 7 milyon dolar!
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08 Haziran 2023 19:07
Bir dönem Türkiye'de Hatayspor'da oynayan ve şu sıralar Suudi Arabistan ekibi Al Shabab forması giyen Aaron Boupendza'ya Amerika'dan flaş bir teklif geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre MLS ekibi Cincinnati, Aaron Boupendza'yı katrosuna katmak için temaslara başladı.

MLS ekibinin Boupendza için 7 milyon dolarlık teklif yaptığı belirtildi.

2021/22 sezonunda Atakaş Hatayspor'a transfer olan Gabonlu forvet, çıktığı 36 karşılaşmada 22 gol atarak Türkiye Ligi'nin gol kralı olmuştu.
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