BOTAŞ Avrupa'da kayıp!

BOTAŞ, elemelerdeki ikinci maçında İsrail ekibi Elizur Ramla'ya 72-64 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BOTAŞ Avrupa'da kayıp!
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14 Ekim 2022 00:32
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında BOTAŞ, İsrail ekibi Elizur Ramla'ya 72-64 mağlup oldu.

Macaristan'ın Miskolc kentindeki DVTK Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 22-17 önde geçen BOTAŞ, devreye 37-32 geride girdi.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan ve son çeyreğe 61-54 önde başlayan İsrail temsilcisi, salondan 72-64 galip ayrıldı.

Elemelerdeki ilk maçında da Macaristan'ın DVTK Hun-Therm takımına 75-54 yenilen BOTAŞ, yoluna Avrupa Kupası'nda devam edecek.

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